Pejabat AS dan Korea Utara bertemu di Panmunjom

Kepala Pusat Misi Korea Utara, Badan Intelijen Pusat atau CIA, AS, Andrew Kim dikabarkan telah melakukan kontak dengan pejabat Korea Utara di desa perbatasan Panmunjom pada hari Senin (3/12/18) lalu selama kunjungan yang sebelumnya tidak diumumkan ke Korea Selatan. Para pengamat bertanya-tanya apakah pertemuan tertutup ini akan membantu memecahkan kebuntuan perundingan nuklir AS dan Korea Utara.





Washington dan Pyongyang pada awalnya berencana untuk menggelar pembicaraan tingkat tinggi antara Pompeo dan rekan dari Korea Utara Kim Yong-chol pada tgl.8 November. Namun pertemuan itu ditunda, bahkan keduanya gagal untuk mengatur tanggal pembicaraan. Apabila negosiasi Panmunjom yang baru-baru dilakukan dapat terbukti berhasil, hal itu dapat mendorong pembukaan pembicaraan tingkat tinggi antara AS dan Korea Utara yang telah mengalami kebuntuan dalam beberapa bulan. Sebelumnya, Trump menduga China secara berlebihan telah ikut campur dalam urusan Korea Utara. Namun dalam perubahan sikap itu, Trump menegasakan perlunya komunikasi antara Washington dan Beijing. Komunikasi itu menunjukkan bahwa Trump ingin mempercepat denuklirsasi Korea Utara dengan batuan China. Tampak bahwa AS sedang mengupayakan usaha untuk mewujudkan KTT AS dan Korea Utara kedua. Dalam perjalanan pulang setelah menghadiri KTT G-20, Trump mengatakan KTT ke-2 dengan Kim dapat berlangsung pada bulan Januari atau Februari, menambahkan dirinya sedang mempertimbangkan tiga tempat berbeda untuk pertemuan tersebut. Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton juga mengungkapkan Trump memiliki keinginan untuk membuka pertemuan puncak ke-2 dengan pemimpin Kim, sehingga perhatian terfokus pada bagaimana reaksi Pyongyang. Di sisi lain, presiden Moon diharapkan untuk memainkan peran dalam memecahkan kebuntuan saat ini.