Lee Hyori dan Lee Sang Soon Jadi Tamu Spesial Pada Konser IU di Jeju

Pada tanggal 5 Januari, IU mengadakan konser pertamanya di pulau Jeju sejak debut. Konser yang diadakan di Jeju International Convention Center ini merupakan perhentian ke-10 dan dari tur anniversary debutnya yang ke-10 tahun, "dlwlrma - Curtain Call in Jeju".





Pada hari ini, para penonton dikejutkan oleh adanya tamu spesial. Pasangan Lee Hyori dan Lee Sang Soon secara tiba-tiba naik ke atas panggung. Ketiganya menjadi akrab ketika tampil di acara JTBC, "Hyori's Homestay", dan telah mempertahankan persahabatan mereka hingga saat ini.





Lee Sang Soon membawakan "Again", sebuah lagu yang ia buat dengan lirik yang ditulis oleh Lee Hyori. IU berkata, "Bos saya ada di sini untuk menunjukkan dukungan untuk konser terakhir saya." ia melanjutkan, "Saya tidak pernah benar-benar memiliki banyak kesempatan untuk melihatnya tampil dari dekat, tetapi melihatnya di panggung mengingatkan saya bahwa ia adalah senior saya, itulah yang saya rasakan sejak rehearsal." Lee Sang Soon menanggapi sambil bercanda, "Saya sudah terbiasa melihat kamu mencuci piring dan setelah melihat penampian di atas panggung, saya baru merasa tidak boleh sembarangan sama kamu."





Teriakan penggemar semakin keras ketika Lee Hyori bergabung ke atas panggung. Ia bertukar pelukan hangat dengan IU. Lee Hyori yang berdandan secara meriah untuk konser tersebut berkata sambil bercanda, "Saya adalah tamu, tapi untuk pertama kali dalam waktu yang lama saya berdandan dengan meriah karena tidak mau kalah dengan IU."





IU berkata, "Sekali lagi, terima kasih banyak sudah datang." Lee Hyori menjawab, "Sudah sangat lama sejak saya mengenakan sepatu hak tinggi dan berdandan untuk penampilan. Saya telah lama absen dan belum banyak berlatih, tapi saya tidak bisa menolak permintaan Jieun (nama asli IU)."