KTT Korea Utara-China Ke-4

Ketua Dewan Negara Korea Utara Kim Jong-un melakukan lawatan ke China mulai tanggal 7 hingga 10 Januari.





Kim Jong-un mengadakan KTT ke-4 dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing pada tanggal 8 Januari 2019. Dalam kesempatan itu, kedua pihak mengonfirmasikan sikap masing-masing dalam hal denuklirisasi Semenanjung Korea dan mengharapkan keberhasilan KTT Korea Utara dan AS ke-2.





Xi Jinping menilai proses politik terkait isu Semenanjung Korea telah berkembang dan China bersama dengan negara bersangkutan, termasuk Korea Utara akan mengambil peran positif dalam melindungi perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea, termasuk mewujudkan denuklirisasi Semenanjung Korea. Selanjutnya, Xi menyebut kedua pihak harus mengembangkan hubungan bilateral yang sehat dan stabil dengan mempertahankan pertukaran tingkat tinggi, memperkuat komunikasi strategis dan memperdalam kerja sama.





Sementara itu, Kim Jong-un mengapresiasi perlonggaran kondisi Semenanjung Korea pada tahun lalu dan berjanji akan meneruskan sikap denuklirisasi di masa depan. Kim berupaya untuk menghasilkan prestasi yang memuaskan masyarakat internasional dalam KTT Korea Utara-AS yang ke-2.





Mempertimbangkan KTT Korea Utara-AS ke-2 yang akan dilaksanakan, dua pemimpin dianggap telah menyepakati hal tersebut secara menyeluruh dalam hubungan yang strategis.





Hubungan Korea Utara dan China yang menguat dianggap penting karean dua negara sedang menyambut momen 70 tahun hubungan bilateral dan berada pada titik balik untuk mengubah kondisi Semenanjung Korea pada tahun ini.





Korea Utara memerlukan pendukung yang dipercaya dalam melaksanakan KTT dengan AS, sementara China mempertahankan kepentingannya dalam perubahan kondisi Semenanjung Korea. Oleh karena itu, sikap China dan kerja sama Korea Utara-China memiliki makna yang lebih penting dalam negosiasi Korea Utara dan AS yang segera akan diadakan.





Pernyataan Kim Jong-un dalam rencana KTT dengan AS menyiratkan bahwa Korea Utara dan AS telah mencapai kesepakatan terkait tindak denuklirisasi Korea Utara dan tindak balasan dari AS. KTT Korea Utara-AS ke-2 sudah dianggap telah dekat, ditambah ada berita bahwa Kim Jong-un melakukan lawatan ke China setelah mendapat surat dari Donald Trump.





Korea Utara dan AS diperkirakan telah sepakat dalam prinsip negosiasi, sementara itu Korea Utara dan China juga dianggap telah selesai menyusun strategi.