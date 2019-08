Setia Sejak Debut, Jung Hae In Berikan Hadiah Mobil untuk Manajer

© YONHAP News

Aktor Jung Hae In dilaporkan telah memberikan hadiah mobil mewah kepada manajernya.





Jumat (9/8), seorang sumber dari agensinya FNC Entertainment menyatakan, "Memang benar bahwa Jung Hae In telah memberi hadiah kepada manajernya sebuah mobil asing."





Menurut laporan sebelumnya oleh Ilgan Sports, tidak biasa bagi seorang selebriti untuk memberi manajer mereka sebuah mobil mahal sebagai hadiah. Tapi Jung Hae In telah bersama manajernya sejak memulai karirnya di FNC Entertainment, saat ia membuat debut TV-nya dengan drama "Bride of the Century" pada tahun 2014. Ia memberikan hadiah tersebut untuk membalas budi sang manajer selama mendukungnya dalam waktu yang lama.