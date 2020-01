Tinggalkan Blossom Entertainment, Song Joong Ki Bergabung Agensi Baru

© KBS

Song Joong Ki dilaporkan telah menandatangani kontrak dengan History D&C setelah bulan lalu ia meninggalkan Blossom Entertainment, agensinya selama tujuh tahun. Jumat (3/1), agensi barunya merilis pernyataan berikut:





“Halo, ini History D&C.





Kami telah menandatangani kontrak manajemen dengan aktor Song Joong Ki, dan ini menandakan awal yang baru.





History D&C adalah perusahaan hiburan yang didirikan oleh Hwang Ki Yong, yang memimpin Departemen Drama iHQ, berdasarkan kepercayaannya dengan Song Joong Ki yang telah didirikan melalui "The Innocent Man," "Tree with Deep Roots," dan “Will it Snow for Christmas?.”





Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan Song Joong Ki dan History D&C menciptakan sinergi positif satu sama lain dan berkembang bersama.





Pada tahun 2020, Song Joong Ki akan terus aktif melalui film blockbuster ruang angkasa sci-fi pertama Korea, "Lightning Ship" serta "Bogotá," yang menceritakan kisah para imigran Kolombia pada tahun 1990-an.”