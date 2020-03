Kim Doyeon Weki Meki & Kim Min Kyu Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Populer

ⓒ YONHAP News

Jumat (20/3), Kim Doyeon Weki Meki dikonfirmasi untuk bergabung dengan Kim Min Kyu sebagai pemeran utama pada drama "Boy and Girl Straight Out of a Cartoon" (judul literal) yang diadaptasi dari webtoon popular dengan judul yang sama.

Drama ini bercerita tentang kekacauan dan romansa ketika Chun Nam Wook (diperankan oleh Kim Min Kyu), protagonis pria dari manhwa yang berjalan lama (komik Korea), melangkah ke dalam dunia nyata. Di sana, ia berpapasan dengan siswa sekolah menengah Han Sun Nyeo (diperankan oleh Kim Doyeon), yang kebetulan memiliki wajah dan nama yang sama dengan protagonis wanita dari manhwa Chun Nam Wook.

Sebuah sumber dari Playlist mengatakan, “Kami telah mengkonfirmasi deretan pemain dengan kelompok aktor muda yang unik dan karismatik ini. Tolong nantikan bagaimana drama ini akan menghadirkan hiburan yang berbeda bagi pemirsa dari webtoonnya.”

Produksi akan dimulai pada bulan April dan dijadwalkan tayang pada bulan Juni.