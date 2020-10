H-30 Pilpres AS, Dampaknya pada Perdagangan Korsel?

ⓒ YONHAP News

Hanya tinggal 30 hari sebelum pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) yang akan berpengaruh besar pada seluruh dunia, termasuk Korea Selatan. Ada analisis bahwa jika salah satu dari antara kedua calon presiden, yakni Donald Trump atau Joe Biden terpilih, keduanya akan mengambil langkah pembatasan terhadap China dan prinsip memprioritaskan AS tetap akan menguat. Apabila Trump kembali terpilih sebagai presiden AS, kerangka kebijakan perdagangan AS tidak akan berubah dengan drastis. Meskipun Biden terpilih, ada kemungkinan bahwa AS akan meminta peningkatan hubungan antar negara aliansi untuk membatasi China.





Saat pemilhan presiden lalu, masing-masing negara tidak aktif mempersiapkan diri dalam situasi di mana calon Trump terpilih. Akibatnya, masing-masing negara mengalami kesulitan akibat langkah yang berani dan sepihak oleh Trump. Untuk melepaskan diri dari kesalahan yang sama, masing-masing negara harus menyediakan berbagai langkah sesuai masing-masing calon presiden AS. Hanya 30 hari tersisa hingga pilpres AS. Menurut hasil survei terkini, Biden menempati posisi yang lebih tinggi dibandingkan Trump. Terutama karena Trump baru saja dikonfirmasi positif COVID-19 tepat sebulan sebelum pilpres AS, sehingga hal tersebut menjadi variabel terbesar yang akan memengaruhi hasil pilpres AS. Meskipun hal tersebut lebih baik kepada Biden, namun hal tersebut belum tentu akan memastikan dirinya terpilih.





Sulit untuk memperkirakan hasil pemilihan presiden AS tahun 2020 ini, namun yang penting adalah kebijakan America First dan pembatasan terhadap China akan tetap dilaksanakan. Oleh sebab itu, peneliti Moon mengusulkan untuk menurunkan ketergantungan perdagangan Korea Selatan terhadap China, serta memvariasikan hubungan perdagangan.





Prinsip yang memprioritaskan AS dan konflik antara AS dan China diperkirakan akan menguat di masa pemerintahan AS yang akan datang. Kita harus mencermati hasil pemilihan AS sebulan ke depan yang akan memengaruhi lingkungan perdagangan dan ekonomi dunia.