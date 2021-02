JYP Entertainment Meminta Maaf TWICE Kenakan Hanbok Serupa dengan BLACKPINK

ⓒ JYP Entertainment

JYP Entertainment meminta maaf atas kemiripan desain pakaian Hanbok yang Dahyun TWICE kenakan dalam video cover lagu Rain dan Park Jin-young, “Switch to Me,” dengan desain Hanbok yang Jisoo BLACKPINK kenakan dalam musik video “How You Like That.” Keduanya sama-sama mengenakan baju Hanbok berwarna hitam dengan motif dan hiasan pundak yang serupa.

Stylist Kim Balko menata secara khusus Hanbok yang Jisoo BLACKPINK kenakan, dan mengunggah dalam SNS pribadinya bahwa dirinya sangat terkejut melihat desainnya tersebut dijiplak.

“Kami membeli pakaian tersebut dari perusahaan Hanbok dan tidak menyadari kemiripannya,” ucap JYP Entertainment, “Kami memohon maaf dengan dalam kepada desainer (asli) pakaian tersebut beserta penjelasan situasinya.”