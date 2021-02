Song Hye-kyo Jadi Duta Baru Merek Fendi

© FENDI

Merek mewah Fendi mengumumkan pada tanggal 15 Februari bahwa aktris Korea Song Hye-kyo telah terpilih sebagai duta baru merek mereka. Song Hye-kyo menjadi artis Korea pertama yang menjadi duta Fendi.

Seiring dengan pengumuman tersebut, Fendi turut mempublikasikan hasil pemotretan Song Hye-kyo mengenakan pakaian dan aksesoris Fendi untuk majalah Harper’s Bazaar edisi bulan Maret.

“Song Hye-kyo adalah ikon yang menunjukkan kecantikan dari kelembutan, kekuatan dan sikap percaya diri yang berpadu sangat baik dengan nilai yang ingin dicapai oleh Fendi,” tutur perwakilan dari Fendi.

Debut di tahun 1996 saat berusia 14 tahun, Song Hye-kyo memulai kariernya dengan memainkan peran-peran kecil dalam drama Korea. Song Hye-kyo berperan dalam sederet drama sukses, di antaranya “Autumn in My Heart (2000),” “Full House (2004),” “Descendants of the Sun (2016)” dan “Encounter (2018).”