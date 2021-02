Industri Perkapalan Korea Selatan No.1 di Dunia

ⓒ Getty Images Bank

Korea Selatan menempati urutan teratas dalam jumlah pesanan pembuatan kapal di seluruh dunia pada bulan lalu, meskipun berada di tengah pandemi COVID-19 karena berhasil menerima pesanan dua kali lipat lebih besar daripada China pada semester kedua tahun lalu, yakni kapal pengangkut gas alam cair (Liquefied natural gas, LNG) seharga 200 miliar won per unit dan kapal tanker pengangkut minyak mentah ukuran besar (Very Large Crude Carrier, VLCC) seharga 90 miliar won per unit. Kondisi industri perkapalan Korea Selatan pada tahun ini diperkirakan akan menjadi semakin baik karena regulasi lingkungan terhadap kapal yang menguat, sehingga permintaan untuk menggantikan kapal yang berusia tua semakin meningkat.





Clakrson Research menyatakan bahwa pesanan global tahun ini akan mengalami kenaikan 23,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan industri perkapalan Korea Selatan diperkirakan akan memperoleh keuntungan terbesar. Negara-negara lain juga berupaya untuk mendominasi pasar, sehingga persaingan antara Korea Selatan, China, dan Jepang akan menjadi lebih sengit.





Namun rasio kenaikan harga saham di industri perkapalan Korea Selatan tetap berada di bawah angka rata-rata KOSPI. Meskipun jumlah pesanannya cukup besar, namun kapal terjual dengan harga murah. Akhirnya, yang penting adalah pemulihan laba operasional melalui pembuatan kapal bernilai tambah tinggi yang ramah lingkungan dan investasi terhadap fasilitas. Hal tersebut berhubungan erat dengan arus ESG (Environment, Social, Governance).





Ada tugas lain yang ditanggung oleh industri perkapalan Korea Selatan, yaitu perusahaan pembuat kapal berskala menengah harus bangkit kembali. Apabila perusahaan pembuatan kapal berskala menengah tidak lagi mampu berdiri, kerugian industri perkapalan Korea Selatan juga akan ikut membesar.





Industri perkapalan Korea Selatan mengalami kemerosotan selama 10 tahun terakhir. Akibatnya, banyak perusahaan yang bangkrut, namun industri perkapalan kembali menerima peluang baik untuk melepaskan diri dari kemerosotan yang panjang. Mudah-mudahan, industri perkapalan Korea Selatan dapat bangkit kembali tanpa kehilangan peluang yang baik ini.