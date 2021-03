Pertemuan Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Korea Selatan dan AS

ⓒ YONHAP News

Korea Selatan dan AS telah menggelar pertemuan antara Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong dan Menteri Pertahanan Suh Wook dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin di Seoul pada 18 Maret. Untuk pemerintahan Moon Jae-in, pertemuan tersebut memberikan beberapa petunjuk tentang arah kebijakan luar negeri pemerintah AS secara keseluruhan. Bagi kedua belah pihak, pertemuan ini juga menjadi peluang untuk mengkooridinasi kebijakan mereka terhadap Korea Utara. Dalam pernyataan bersama, masalah nuklir dan rudal balistik Korea Utara adalah perhatian prioritas aliansi Korea Selatan dan AS, serta menegaskan kembali komitmen bersama untuk menyelesaikan masalah ini.





Menjelang pembicaraan para menteri luar negeri dan pertahanan antara Korea Selatan dan AS, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Kim Yo-jong, dan Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son-hui, membuat sebuah pernyataan. Kim Yo-jong melontarkan bahwa akan sulit untuk melihat lagi hari-hari musim semi tiga tahun lalu. sementara wakil pertama menteri Choe, mengatakan bahwa tidak akan ada dialog antara Korea Utara dan AS kecuali jika Washington mencabut kebijakan bermusuhan terhadap Pyongyang. Pada dasarnya, Korea Utara ingin AS mengakui Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir dan mencabut sanksi terhadap negaranya.





Tetapi AS secara terbuka mengangkat masalah hak asasi manusia, yang sangat sensitif bagi Korea Utara. Pada jumpa pers usai pembicaraan para menteri luar negeri dan pertahanan baru-baru ini di Seoul, AS juga menghimbau pentingnya pelaksanaan penuh resolusi Dewan Keamanan PBB, sehubungan dengan masalah nuklir dan rudal balistik Korea Utara. Tampaknya AS menghindari dari kemungkinan pelonggaran sanksi terhadap Korea Utara. Ketegangan antara AS dan China sedang meningkat, dan sulit untuk memprediksi bagaimana hubungan Korea Utara dan AS akan berkembang.