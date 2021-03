Drama “River Where the Moon Rises” Juga Syuting Ulang Semua Adegan Ji Soo dengan Aktor Pengganti Na In Woo

ⓒ Victory Contents

Terlibat kasus bullying dan dugaan pelecehan seksual, aktor Ji Soo, yang berperan sebagai tokoh On Dal dalam drama, “River Where the Moon Rises”, digantikan oleh aktor Na In Woo. Walaupun sudah enam episode dengan aktor Ji Soo telah disiarkan dan Ji Soo juga telah merekam 18 dari 20 episode yang direncanakan, sutradara Yoon Sang Ho mengambil keputusan cepat untuk menggantikan aktor pemeran tokoh On Dal tersebut dan merekam ulang adegan mulai episode tujuh dengan aktor Na In Woo.

Tampaknya, untuk layanan VOD (Video On Demand), tim produksi “River Where the Moon Rises” juga akan syuting ulang adegan On Dal dalam enam episode pertama. Tim produksi menyampaikan, “Kami berharap syuting ulang enam episode pertama ini dapat membantu para penonton untuk menilai kembali drama kami dari awal, dan dapat menarik penonton baru melalui layanan VOD.”

“River Where the Moon Rises” adalah drama periode Dinasti Goguryeo yang bercerita tentang kisah cinta Putri Pyeonggang (Kim So Hyun) dan Jenderal On Dal (Na In Woo). Drama ini ditayangkan di KBS 2TV setiap hari Senin dan Selasa.”