MV BLACKPINK “DDU-DU DDU-DU” Tembus 1,6 Milyar View di YouTube

Video musik girlgrup BLACKPINK “DDU-DU DDU-DU” telah ditonton lebih dari 1,6 milyar kali di YouTube. Ini merupakan rekor tontonan terbanyak untuk video musik grup K-POP.

“DDU-DU DDU-DU” merupakan single pertama BLACKPINK yang berhasil menembus 1 milyar view YouTube di tahun 2019. Hingga kini, tiga lagu BLACKPINK lainnya, “Kill This Love,” “Boombaya” dan “As If It's Your Last” juga telah ditonton lebih dari 1 milyar kali.