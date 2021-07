Cabang Andalan Korsel: Panahan

Tiga atlet panahan putra Kim Woo-jin, Oh Jin-hyek dan Kim Je-deok bersama tiga atlet panahan putri Kang Chae-young, Jang Min-hee dan An San dipilih untuk mewakili Korea di Olimpiade Tokyo. Kim Woo-jin sendiri adalah peraih medali emas di Olimpiade Rio de Janeiro 2016, Oh Jin-hyek merupakan peraih medali emas individu di Olimpiade London 2012, sedangkan Kim Je-deok adalah atlet muda berbakat yang masih duduk di sekolah menengah.





Kim Je-deok diharapkan dapat memberikan kejutan di Olimpiade Tokyo. Bakatnya sebagai atlet panahan kelas dunia sudah terlihat saat ia mengalahkan seniornya, Kim Woo-jin dan menjadi juara dalam pertandingan individu Piala Asia awal Juni lalu.