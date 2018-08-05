Странный отец (7) 화났어?

Фраза недели

화났어?

[Хванассо?]

Ты злишься?





Грамматика

Существительно -화 «гнев, злость» применяется вместе с глаголом -나다 «происходить, появляться» с окончнием прошлого времени разговорной речи –ㅆ어. Дословно выражение можно перевести «гнев проявляется», что означает «злиться».





- 별 일도 아닌데 화났어?

- Ты злишся из-за пустяков?





- 나는 화 안 났는데. 너는 화났어?

- Я не злюсь. А ты злишься?





- 많이 화났어? 내가 잘못했어.

- Ты сильно злишься? Я виноват.









Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.





괜찮아? – «Все хорошо?»

나 때문에 언짢지? – «Ты из-за меня расстроен(-а)».



