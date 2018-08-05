Странный отец (7) 화났어?

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2018-08-05
#Говорим как герои сериалов l 2018-08-06
Фраза недели
화났어?
[Хванассо?]
Ты злишься?
Грамматика
Существительно -화 «гнев, злость» применяется вместе с глаголом -나다 «происходить, появляться» с окончнием прошлого времени разговорной речи –ㅆ어. Дословно выражение можно перевести «гнев проявляется», что означает «злиться».
- 별 일도 아닌데 화났어?
- Ты злишся из-за пустяков?
- 나는 화 안 났는데. 너는 화났어?
- Я не злюсь. А ты злишься?
- 많이 화났어? 내가 잘못했어.
- Ты сильно злишься? Я виноват.
Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.
괜찮아? – «Все хорошо?»
나 때문에 언짢지? – «Ты из-за меня расстроен(-а)».
2018-08-05
2018-08-06 11:59:48
2018-08-06 12:15:19