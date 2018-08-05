Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Слушать

Странный отец (7) 화났어?

#Говорим как герои сериалов l 2018-08-06

Говорим как герои сериалов

Фраза недели 

화났어? 

[Хванассо?]  

Ты злишься? 


Грамматика 

Существительно -화 «гнев, злость» применяется вместе с глаголом -나다 «происходить, появляться» с окончнием прошлого времени разговорной речи –ㅆ어. Дословно выражение можно перевести «гнев проявляется», что означает «злиться».


- 별 일도 아닌데 화났어?

- Ты злишся из-за пустяков?


- 나는 화 안 났는데. 너는 화났어?

- Я не злюсь. А ты злишься?


- 많이 화났어? 내가 잘못했어.

- Ты сильно злишься? Я виноват.



Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения. 


괜찮아? – «Все хорошо?»

나 때문에 언짢지? – «Ты из-за меня расстроен(-а)».


Список

Рекомендуем