Китай обеспокоен безопасностью сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

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24 апреля из-за сбоев в энергоснабжении временно был приостановлен сброс очищенной радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». В этой связи Китай в очередной раз выразил опасения по поводу безопасности данного процесса. Такую позицию 25 апреля в ходе очередного брифинга озвучил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. При этом он обратил внимание на то, что в тот день 180 тыс. японцев направили правительству страны петицию с требованием о прекращении сброса воды в океан. Ван Вэньбинь указал на то, что с начала сброса в августе прошлого года был зафиксирован целый ряд аварийных ситуаций, связанных не только с отключением электроснабжения, но также с утечкой загрязнённой воды и коррозией внутреннего покрытия танкеров, где хранится вода. Ван Вэньбинь подверг сомнению способность Токийской электроэнергетической компании (TEPCO) осуществлять безопасный контроль процесса. Вместе с тем, он потребовал от Японии представить план осуществления независимого и эффективного международного мониторинга сброса воды. С августа прошлого года Япония в четыре этапа сбросила в море 31.145 тонн очищенной радиоактивной воды. За период с апреля 2024 года по март 2025 года за семь этапов планируется сбросить ещё 54.600 тонн воды. А нынешний пятый этап завершится 7 мая.