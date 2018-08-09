В РК будет введена система штрафных убытков 

Правительство РК планирует ввести систему штрафных убытков по причине серии взрывов автомобилей BMW. Данная система уже была частично применена в РК, когда люди погибли из-за ядовитых химических веществ, используемых в дезинфицирующих увлажнителях. Согласно законодательству, введение системы штрафных убытков увеличит сумму наказания в три раза. Существуют мнения, что поправки не будут столь эффективны, если сумма компенсации будет незначительной. Кроме того, в РК размер компенсации, вызванной причинением тяжкого вреда здоровью и жизни, законодательно ограничен. Наконец, система штрафных убытков не может быть применена к делу BMW, если речь идёт только о нанесении имущественного ущерба.

Ранее управление по вопросам безопасности дорожного движения РК обращалось в представительство BMW в РК по поводу взрывов нескольких автомобилей марки BMW 520d. 5 июля было направлено повторное обращение в компанию, однако сотрудники представительства BMW не смогли дать чёткий ответ. Позднее, 12 июля, было доложено о неисправностях автомобилей данной марки, в соответствии с чем 16 июля началась проверка. Лишь 25 июля, после внесения дополнений в план по отзыву автомобилей, предоставленный BMW, компания начала отзыв 106.000 единиц неисправной техники. Для предотвращения подобных ситуаций в будущем правительство планирует провести изменения в порядке отзыва неисправной техники. Также в следующем году планируется увеличить штат сотрудников исследовательского института безопасности автомобильной техники с 13 до 35 человек.



