Реформа системы парламентских выборов 





В РК началось обсуждение внесения изменений в действующую систему парламентских выборов. Причина реформ состоит в несоответствии количества парламентских мест уровню поддержки политических партий. В РК действуют система одномандатных округов и пропорционального представительства от политической партии. В соответствии с системой одномандатных округов один кандидат, победивший в своём избирательном округе, избирается в Национальное собрание. По мнению политиков, это может привести к неполному соответствию мнения народа и состава парламента страны.

Существуют два плана реформирования системы парламентских выборов. Во-первых, предлагается ввести взаимосвязанную представительную систему распределения парламентских мест в соответствии с уровнем поддержки политической партии. В случае, если число избранных кандидатов от каждого округа меньше числа разрешённых мандатов от партии, оставшееся количество мест планируется восполнить за счёт списка пропорционального представительства. Во-вторых, предлагается использовать многомандатную систему выборов, в соответствии с которой будут избираться несколько парламентариев за счёт объединения избирательных округов. В связи с вышесказанным, большое внимание привлекает проект, предложенный Центризбиркомом РК в 2015 году. В соответствии с ним, территорию страны предлагается разделить на шесть избирательных округов и составить для каждого списки пропорционального представительства от партии. Общее количество мест предлагается до трёхсот. Процентное соотношение количества мандатов по избирательному округу к списку пропорционального представительства будет равняться “два к одному”. Существует мнение, что реформа избирательной системы приведёт к избранию в Национальное собрание депутатов от мелких политических партий. С одной стороны, это может привести к нарушению политического равновесия, а с другой - смягчить жёсткое противостояние в парламенте.



