Чон Чжун Ён и Чи Ён встречаются около года

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Они отрицали, но на самом деле были парой. Слухи о романе между певцом и профессиональным геймером Чон Чжун Ёном и участницей женской группы T-ARA по имени Чи Ён впервые появились в апреле 2017 года. Тогда молодые люди всё отрицали. Однако Daily Sport раздобыли информацию, подтверждающую роман между двумя звездами. Теперь их представители официально сказали, что молодые люди встречаются больше года. Дело в том, что Чи Ён не могла сразу открыто заявить об отношениях с Чон Чжун Ёном ввиду её прошлых отношений, которые довольно широко освещались в СМИ. Чон Чжун Ён является постоянным участником передачи «2 дня, 1 ночь» (1박 2일) телеканала KBS 2 и «Экономические туры» (짠내투어) телеканала tvN. Кроме того, он записал первый студийный альбом и несколько синглом. В свою очередь Чи Ён дебютировала в составе группы T-ARA в 2009 году. В апреле 2018 года она подписала контракт с китайской продюсерскомй компанией Лонгчжон. Во второй половине года планиурются различные мероприятия с участием Чи Ён, в том числе фан-митинги и съемки в кино.