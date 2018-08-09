«Высшее общество» (상류사회/High Society, 2018)

Реформа системы парламентских выборов
2018-08-09
#Новости шоу-бизнеса l 2018-08-09
Жанр: драма
Режиссер: Пён Хёк
Премьера: 29 августа 2018 года
Ограничение: детям старше 18-ти лет
«Почему только чеболи ничего и никого не боятся?»
Популярный и уважаемый профессор экономики Тхэ Чжун становится подающим надежды политиком и баллотируется в Национальную Ассамблею. В это время его супруга Су Ён, заместитель руководителя Галереи Мирэ решает всеми возможными способами стать руководителем галереи.
Однако её махинации с предметами искусства, а также стоящие за выдвижением её мужа тёмные сделки между корпорацией Мирэ и Народной партией становятся достоянием общественности, и на репутацию пары падает тень.
Тхэ Чжун и Су Ён не собираются опускать руки и предлагают Народной партии и корпорации Мирэ новую сделку...
Это самое прекрасное, но в то же время отвратительное место!
2018-08-09
Волшебный мир корейских сказок
2018-08-09
2018-08-10 15:13:42