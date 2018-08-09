«Высшее общество» (상류사회/High Society, 2018)

Жанр: драма

Режиссер: Пён Хёк

Премьера: 29 августа 2018 года

Ограничение: детям старше 18-ти лет





«Почему только чеболи ничего и никого не боятся?»

Популярный и уважаемый профессор экономики Тхэ Чжун становится подающим надежды политиком и баллотируется в Национальную Ассамблею. В это время его супруга Су Ён, заместитель руководителя Галереи Мирэ решает всеми возможными способами стать руководителем галереи.

Однако её махинации с предметами искусства, а также стоящие за выдвижением её мужа тёмные сделки между корпорацией Мирэ и Народной партией становятся достоянием общественности, и на репутацию пары падает тень.

Тхэ Чжун и Су Ён не собираются опускать руки и предлагают Народной партии и корпорации Мирэ новую сделку...

Это самое прекрасное, но в то же время отвратительное место!