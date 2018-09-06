



#Из интервью с профессором Пан Мин Хо кафедры корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

Произведение было опубликовано в августе 1949 года. К этому времени уже образовались отдельные правительства Юга и Севера, политические системы были сформированы. Теперь люди должны были жить внутри этих систем. Идеологические проблемы отступали, людей больше всего заботил вопрос, на что жить самим, о других мало кто думал. В своем рассказе Ём Сан Соп обратил внимание на этот инстинктивный эгоизм, жадность, свойственные той эпохе.









Мать девушки Чон Нэ держит канцелярский магазин неподалеку от школы. Она должна срочно выплатить проценты ростовщику, который когда-то был директором школы, и своей подруге Ок Им.









Мать Чон Нэ не могла выдавить ни слова от удивления.

При мысли о том, что из-за этого крошечного магазина она могла потерять дом - единственное, что у нее осталось - сердце сжималось от грусти.

Она никогда не жила в долгах и решила открыть магазин лишь потому, что больше не в силах была смотреть на безделье мужа. Теперь она должна была банку 300 тысяч вон, Ок Им - 220 тысяч, директору школы - 50 тысяч. Мысль о том, что она задолжала 570 тысяч вон, не давало ей спать по ночам. Безысходное будущее даже наводило на мысли о самоубийстве.





정례 어머니는 기가 막혀 말이 나오지를 않았다.





이러다가는 이 구멍가게나마 들어먹고

집 한 채 남은 것마저 까별려지지나 않을까 하는 생각을 곰곰하면

가슴이 더럭 내려앉는 것이었다.





평생에 빚이라고는 모르고 지냈는데

펀펀히 노는 남편만 바라보고 있을수가 없어서 시작한 노릇이라

은행에 삼십만 원이 그대로 있고

옥임이에게 이십이만원,

교장 영감에게 오만원,

도합 오십칠만원 빚을 어느덧 걸머지고 앉은 생각을 하면

밤에 잠이 아니 오고

앞이 캄캄하여 양잿물이라도 먹고 싶은 요사이의 정례어머니다.





Рассказ о двух женщинах, обанкротившихся финансово и умственно, был написан почти 70 лет назад, но даже сейчас в жизни часто встречаются такие люди.









Писатель Ём Сан Соп (30.08.1897 - 14.3.1963) дебютировал в 1921 году с рассказом "Лягушка в препараторской", а позже стал считаться одним из лидеров корейской современной литературы. Лауреат многих литературных премий. Рассказ "Два банкротства" был опубликован в 1949 году в журнале "Синчхончжи".