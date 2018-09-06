В РК начнётся активное финансирование научных исследований

Национальное собрание РК по инициативе правящей Демократической партии Тобуро приняло решение о дополнительном финансировании научных исследований в наиболее активно развивающихся отраслях промышленности. По мнению парламентариев, это станет стимулом к созданию дополнительных рабочих мест. Планируется финансировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также подготовку кадров в нескольких областях - в сферах биотехнологий, здравоохранения, программного обеспечения и интеллектуальной собственности.

Государство взяло курс на инвестирование научных исследований в фармацевтической и косметической промышленности. Будут приняты меры по модернизации производства лекарственных средств и проведения клинических испытаний путём использования искусственного интеллекта, информационных технологий и новейшего медицинского оборудования. В сфере программного обеспечения и интеллектуальной собственности будет сделан акцент на подготовку профессиональных кадров. Так, будет активизировано изучение программного обеспечения в высших учебных заведениях, увеличена финансовая поддержка предпринимательства, сделан акцент на поиск талантливой молодёжи. Парламентарии предлагают снизить на определённый срок законодательные ограничения в сферах программного обеспечения, информационных и коммуникационных технологий. Что касается интеллектуальной собственности, то парламентарии подготовили план проведения практических занятий для студентов и поддержки трудоустройства молодёжи. Предлагается увеличить количество специализированных средних школ с шести до двенадцати, создав инвестиционные фонды для поддержки предприятий, специализирующихся в сфере интеллектуальной собственности.



