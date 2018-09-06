Межкорейский саммит пройдёт в Пхеньяне 18-20 сентября  

Спецпредставитель президента РК Чон Ый Ён завершил официальный визит в Пхеньян. В ходе встречи с лидером КНДР Ким Чон Ыном была определена точная дата очередного межкорейского саммита. Он состоится в Пхеньяне с 18 по 20 сентября. В ходе переговоров был обсуждён план развития межкорейских отношений в соответствии с Пханмунчжомской декларацией. В частности, было принято решение об активизации двустороннего диалога с целью снижения военной напряжённости между Сеулом и Пхеньяном. Наконец, стороны обсудили вопрос установления мира на Корейском полуострове и его денуклеаризации. Данная проблема будет более подробно обсуждена главами государств в ходе предстоящего саммита. Таким образом, были достигнуты все задачи, поставленные перед южнокорейской делегацией.

Встреча спецпредставителя президента РК Чон Ый Ёна с лидером КНДР Ким Чон Ыном прошла успешно и завершилась официальным ужином. В ходе встречи Ким Чон Ын подтвердил стремление Пхеньяна к денуклеаризации Корейского полуострова и передал личное письмо для президента РК Мун Чжэ Ина. В ходе визита южнокорейская делегация провела важные переговоры с высшими руководителями КНДР, в частности, с начальником отдела Единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхолем. Теперь, как утверждают аналитики, необходимы договорённости с США и другими государствами, участвующими в диалоге по денуклеаризации полуострова. Вашингтон настаивает на первоочередной денуклеаризации КНДР, а Пхеньян требует подписания мирного договора на Корейском полуострове. Как заявил начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён, Сеул приложит все усилия для достижения консенсуса с США по вопросам денуклеаризации КНДР и установления мира на Корейском полуострове.