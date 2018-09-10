Место съемок Куба, а не Испания

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Исполнители главных ролей нового сериала телеканала tvN «Мой парень» (남자친구), известная актриса Сон Хе Гё и любимец публики, актер Пак По Гом скоро отправятся на Кубу. Как стало известно, съемки начались на прошлой неделе в одном из сеульских университетов, и совсем скоро вся съемочная группа отправится на Кубу снимать сцены, которые по сценарию должны произойти за рубежом. Изначально эти сцены планировались снять в Испании, однако по неизвестным причинам место съемок было изменено. Как заявил один источник из производственной группы, все готовятся к отъезду на Кубу, однако на данный момент вопрос о подготовке к съемкам на месте еще не полностью решен. Если этот вопрос точно решится, то Сон Хе Гё, Пак По Гом и остальные уже в конце сентября, либо начале октября полетят на другой конец планеты ради красочных кадров. «Мой парень» - это сериал о дочери влиятельного политика, ставшей женой наследника корпорации, которая в один день осознает бесмысленность своего существования и нечаянно встречает молодого парня с жизнерадостным и простым характером. Трансляция нового сериала запланирована на ноябрь 2018 года.