Военный парад в Пхеньяне прошёл без ракет 

9 сентября на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне состоялся военный парад по случаю 70-й годовщины образования КНДР. Его особенностью стало то, что по площади не провозили межконтинентальные баллистические ракеты. Не было также и традиционного выступления лидера страны Ким Чон Ына. Вместо него выступил председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам. В его речи не была затронута тема ядерного оружия, и главный акцент был сделан на задачах строительства экономики. В этом усматривается стремление продемонстрировать наличие перемен.





Участие в военном параде ракет, способных стать средством доставки ядерного заряда на большие расстояния, было объектом пристального внимания всего мирового сообщества. Их отсутствие на параде воспринято как признак приверженности денуклеаризации. Не менее важно и то, что упоминание о ядерном вооружении отсутствовало как в поздравительной речи Ким Ён Нама, так и в приуроченных к празднику публикациях северокорейских СМИ. В передовой статье главного органа Трудовой партии Кореи газеты «Нодон синмун» говорится о том, что КНДР обладает «огромными силами военного сдерживания», однако не затрагивается вопрос ракетно-ядерного потенциала. Кроме того, отсутствует прямое упоминание США. Всё это позволяет создать благотворную атмосферу для активизации американо-северокорейских переговоров по денуклеаризации. Однако в случае отсутствия шагов по денуклеаризации со стороны КНДР и ответных мер со стороны США это улучшение может вновь смениться похолоданием. В этой связи ещё больше возрастает важность очередного межкорейского саммита.