Странный отец (12) 콩깍지가 제대로 씌였네

Фраза недели

콩깍지가 제대로 씌였네

[Кхонкакчжига дедэро Ссиотнэ]

Совсем ослеп.





Грамматика

콩깍지 означает «пустой стручок гороха». Далее идет наречие 제대로 «должным образом, как следует, правильным образом». Затем следует глагол 씌우다 «надевать, накидывать, в чем-то быть обвороженным» с окончанием –이네, который обычно используется при выражении впечатления о ком-либо или о чем-либо.





- 저 사람은 너랑 안 맞아. 콩깍지가 제대로 씌였네.

- Этот человек – не твоя пара. Совсем ослеп.





- 자기 눈에는 그 사람이 완벽하대. 콩깍지가 제대로 씌였네.

- Он говорит, что этот человек для него превосходный. Совсем ослеп.









Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.





사랑에 빠졌어 – Влюбился

곧 콩깍지가 벗겨질꺼야 – Ты скоро узреешь



