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Странный отец (12) 콩깍지가 제대로 씌였네

#Говорим как герои сериалов l 2018-09-10

Говорим как герои сериалов

Фраза недели 

콩깍지가 제대로 씌였네
 [Кхонкакчжига дедэро Ссиотнэ]
 Совсем ослеп.


Грамматика 

콩깍지 означает «пустой стручок гороха». Далее идет наречие 제대로 «должным образом, как следует, правильным образом». Затем следует глагол 씌우다 «надевать, накидывать, в чем-то быть обвороженным» с окончанием –이네, который обычно используется при выражении впечатления о ком-либо или о чем-либо. 


- 저 사람은 너랑 안 맞아. 콩깍지가 제대로 씌였네.

- Этот человек – не твоя пара. Совсем ослеп.


- 자기 눈에는 그 사람이 완벽하대. 콩깍지가 제대로 씌였네.

- Он говорит, что этот человек для него превосходный. Совсем ослеп.



Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения. 


사랑에 빠졌어 –  Влюбился

곧 콩깍지가 벗겨질꺼야 – Ты скоро узреешь


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