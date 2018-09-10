Странный отец (12) 콩깍지가 제대로 씌였네

Фильм режиссёра Чхэ Су Ына получил награду на Венецианском кинофестивале
2018-09-10 16:09:26
#Говорим как герои сериалов l 2018-09-10
Фраза недели
콩깍지가 제대로 씌였네
[Кхонкакчжига дедэро Ссиотнэ]
Совсем ослеп.
Грамматика
콩깍지 означает «пустой стручок гороха». Далее идет наречие 제대로 «должным образом, как следует, правильным образом». Затем следует глагол 씌우다 «надевать, накидывать, в чем-то быть обвороженным» с окончанием –이네, который обычно используется при выражении впечатления о ком-либо или о чем-либо.
- 저 사람은 너랑 안 맞아. 콩깍지가 제대로 씌였네.
- Этот человек – не твоя пара. Совсем ослеп.
- 자기 눈에는 그 사람이 완벽하대. 콩깍지가 제대로 씌였네.
- Он говорит, что этот человек для него превосходный. Совсем ослеп.
Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.
사랑에 빠졌어 – Влюбился
곧 콩깍지가 벗겨질꺼야 – Ты скоро узреешь
2018-09-10 16:09:26
2018-09-10
2018-09-08