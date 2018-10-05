Park Hae-Mi





Дата рождения: 28 января 1964 г.

Место рождения: г. Тэчжон

Рост: 158 см

Вес: 54 кг





Пак Хэ Ми – корейская актриса театра, мюзикла и кино, постановщик мюзиклов. Дебютировала в мюзикле «Иисус Христос суперзвезда» в 1984 году, также выступала в известных мюзиклах «Мама Мия!», «42 улица» и «Мне очень очень нравится» (진짜 진짜 좋아해) и многих других. Телезрителям Пак Хэ Ми стала известной после ролей в телевизионной драме «Дорогие небеса» (하늘이시여), ситкоме «Хай кик» (거침없이 하이킥), «Принцесса Аврора» (오로라 공주), «Школа-2013» (학교2013) и др. На большом экране актриса появляется нечасто, последними ее ролями была эпизодическая роль в драматической комедии «Римские каникулы» (로마의 휴일) 2017 года и романтической комедии «Верь мне» (청춘정담) 2013 года. С 2007 года Пак Хэ Ми ведет передачу «Ящик Пандоры» (판도라의 상자) на телеканале Olive Network.