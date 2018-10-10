BTS получила государственную награду за заслуги в области культуры  

8 октября на заседании кабинета министров РК, проходившего под председательством президента Мун Чжэ Ина, было принято решение наградить членов южнокорейского бойз-бэнда «Бантхан Сонёндан» (BTS) орденом Хвагван за заслуги в области культуры. Орден за вклад в развитие искусства и культуры в РК делится на пять степеней. Это Кымгван – золотой, Ынгван – серебряный, Погван – драгоценный, Оккван – нефритовый и Хвагван – цветочный. BTS стала первой молодёжной поп-группой, получившей такую высокую награду. Правительство приняло такое решение в связи с признанием вклада участников группы в распространение в мире корейской культурной волны Халлю и корейской письменности Хангыль.





Что касается распространения корейской поп-культуры, то тут можно напомнить о том, что альбом BTS «Love Yourself: Answer» занял первую строчку в чарте Billboard 200, который включает наиболее популярные музыкальные альбомы и мини-альбомы в США. А песня «Fake Love» вошла в десятку главного чарта Billboard HOT 100. Группа «Бантхан Сонёндан» также провела турне по Северной Америке, которое проходило с 5 сентября по 6 октября от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. 15 выступлений посетили 220 тыс. человек. А теперь, в октябре, турне продолжается в Лондоне, в Париже, в Амстердаме, в Берлине и т.д. Помимо этого, многие фанаты по всему миру отмечают, что изучали корейский язык, чтобы выучить наизусть песни BTS. Общество «Кёрэ моим», деятельность которой направлена на сохранение и распространение корейского языка, учредила специальную награду «Ури маль ыттым аллим» за вклад в распространение в мире корейской культуры и языка. В качестве первого номинанта была выбрана группа BTS.



