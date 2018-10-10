Компания Rainbow-robotics - производитель двуногого робота Hubo

ⓒ Rainbow Robotics

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы познакомимся с компанией Rainbow-robotics (레인보우로보틱스), которая создала первого в стране двуногого робота Hubo (휴보). У микрофона = президент компании г-н Ли Чжон Хо.





Наша компания занимается производством и продажей двуногого человекоподобного робота Hubo, который был создан в исследовательском центре Human&Robot при Корейском институте передовой науки и технологий (KAIST). Сейчас мы работаем над платформой, которая позволит использовать технологии человекоподобного робота в различных сферах. Мы первыми в стране с 2000-го года начали работать по технологиям робота, похожего на человека. И на данный момент мы остаёмся единственными в этом сегменте.





В 2000 году японская компания Honda представила всему миру человекоподобного двуногого робота ASIMO, создание которого до того момента считалось невозможным. К аналогичному проекту приступили и в Республике Корея. Разработку начали в Корейском институте передовой науки и технологий (KAIST). Большую роль в этом играл профессор О Чжун Хо. В 2004 году удалось представить робота-гуманоида, созданного на основе отечественных технологий. Уго высота составляла 130 см, вес 55 кг. Он мог делать 65 шагов в минуту и передвигаться со скоростью 1 км 250 м в час. В 2011 году профессора О Чжун Хо и Ли Чжон Хо основали компанию Rainbow-robotics с целью распространения информации о Hubo в мире и коммерциализации проекта. В 2015 году компания победила в соревнованиях DARPA Robotics Challenge в США.





ⓒ Rainbow Robotics

В рамках соревнования роботы должны выполнить восемь заданий. Это посадка в автомобиль, управление им, остановка, открытие клапана, работа с дрелью и другие, в том числе одно задание, раскрываемое только непосредственно в день соревнования. Все эти задания сумели выполнить только три команды, в том числе, наша. Мы стали лучшими, завершив поставленные задачи быстрее всех.





DARPA тогда провела соревнования с заданиями, которые подразумевали выполнение роботами различных миссий в зоне аварии на ядерном объекте. Поэтому в их перечень входили задачи по закрытию клапанов, по ходьбе по лестнице, проделывании отверстий в стенах и другие. Цель такой программы состояла в активизации создания роботов, которые могли бы спасти человека в экстренной ситуации. В мероприятии силами померились 24 лучшие команды со всего мира. Rainbow-robotics справилась с задачами за 44 минуты 28 секунд, заняв первое место.





Это соответствует нашей философии. Мы далеки от модели работы, состоящей из этапов сборки техники на основе совмещения многочисленных наработок по всему миру, в том числе запчастей, небольшого изменения и продажи. В нашей работе мы стараемся абсолютно всё делать самостоятельно. Во время создания Hubo мы не имели технологий редуктора и двигателя. Но сегодня они у нас есть благодаря постоянным усилиям. Мы создаём всё сами – от маленькой детали до большого алгоритма.





Hubo, представленный на соревнованиях роботов для работы в районах бедствия, имеет рост 170 см, вес 70 кг. Он способен менять вид в зависимости от потребностей как трансформер и ездить на колёсах. Робот свободно преодолевает препятствия, хорошо работая с дрелью. В его создание разработчики вложили огромное количество времени и усилий, множество раз меняя конструкцию и с нуля создавая систему управления.





Пока наш Hubo используется внутри страны только в Сеульском государственном университете и в Национальном музее науки. Основные заказы поступают из-за рубежа, в том числе из США и Китая. Часто речь идёт об университетах. Был заказ от Google и других частных компаний. Сейчас в Корее многие организации работают над роботами, но основные технологии берутся из-за рубежа. В нашем аналоге использованы только собственные технологии, что укрепляет конкурентоспособность. Мы работаем над медицинским роботом, который может применяться в косметических салонах при отбеливании кожи, удалении пигментных пятен и других процедурах. Я хотел бы, чтобы наша компания стала предприятием с мировым именем в сфере робототехники, которое сумело бы прославить нашу страну.





Компания Rainbow-robotics создаёт кооперативных и медицинских роботов, которые работают бок о бок с человеком. Также имеются образцы, прекрасно заваривающие кофе. В общем компания активно развивается в самых разных направлениях. Пожелаем ей достижения всех поставленных целей.