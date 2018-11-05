Радио Романс (7) 그럴 리가

Фраза недели

그럴 리가

[Кырол лига]

Вряд ли.





Грамматика

그럴 – форма будущего времени от прилагательного 그러하다, который имеет значение «такой». 그러하다 используется, когда необходимо обозначить какое-либо действие, о котором знают участники разговора и лишний раз упоминать не стоит. 그럴 сочетается с зависимым существительном 리, имеющим значение «причина», «основание». К 그럴 리 добавлено окончание основного падежа –가, все вместе 그럴 리가. Стоит отметить, что 그럴 리가 – это сокращенное выражение от 그럴 리가 없다. Это типичное выражение, когда говорящему не верится то, что он услышал. Или когда он хочет выразить неуверенность о каком-либо действии или информации. На русский его можно перевести как «не может быть», «неужели» или как в нашем случае «вряд ли».





- 공부 안 하던 그 친구가 대기업에 취직했다고? 그럴 리가.

- Это тот который не училса, устроился в крупную компанию? Неужели.





- 갑자기 복권 당첨된다고? 그럴 리가.

- Чтобы внезапно выйграть деньги на лоттерее? Вряд ли.





Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.





설마– «Неужели».

말도 안돼 – «Не может быть».



