Глава 7. Хо Сэн Вон создал новую страну (1)

Когда наступил определённый день, все разбойники собрались в назначенном месте. Среди них были те, которые прибыли вместе с пожилыми родителями, с жёнами или невестами. Некоторые пришли вместе с большой семьёй.

Учёный Хо испытывал большую радость, увидев людей полных надежды на новое будущее. Ведь наш герой также приложил немало усилий для переезда. В течение последних десяти дней он был занят разными делами. Ему пришлось приобрести около сорока кораблей для перевозки двух тысяч человек. Но это было не всё. Помимо этого он купил 20 кораблей для доставки оборудования и инструментов для сельского хозяйства, семян, зерна и продовольствия, которого хватит на целый год. Он приготовил также 10 кораблей для перевозки домашних животных. Когда он завершил подготовку к путешествию, приказал людям садиться на борт кораблей. Итак, несколько десятков кораблей отправились в путь. В кораблях полны надежды и мечты. Все выросли в разных регионах Чосон, но они хорошо понимали друг друга, так как они были связаны одним горем – вечное голодание, страдание от классовой дискриминации: «Ура, мы в свободе. Нас ждёт прекрасное будущее!»

Спустя несколько дней, корабли добрались до острова. Остров с разными деревьями и плодами по-прежнему был зелёным. Он выглядел как настоящий рай. После высадки с кораблей люди сначала трогали руками и нюхали землю, чтобы узнать, пригодна ли она для сельского хозяйства. И когда они поняли, что в неё вполне можно сажать семена, закричали от радости. И сразу бывшие разбойники приступили к работе. Сначала они разгрузили корабли. После этого, люди начали строить деревни. Поскольку их было очень много, им нужно было несколько деревень. Все дружно взялись за дело. Молодые мужчины выкопали колодцы, а женщины навели порядок во временном кухонном помещении и начали готовить еду. Дети ухаживали за домашними животными и заготовляли топливо для печек. Остальные стали строить дома и заборы из дерева. Посмотрев на них, невозможно было думать о том, что они совершали преступления.