Дональд Трамп: Второй северокорейско-американский саммит состоится в начале следующего года

Второй северокорейско-американский саммит состоится «в какой-то момент» в начале следующего года. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая 7 ноября на пресс-конференции в Белом доме. Причина столь пристального внимания к саммиту связана с переносом встречи на высоком уровне между госсекретарём США Майклом Помпео и заведующим отделом единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхолем. По сообщениям госдепартамента США и южнокорейского МИД, встреча двух высокопоставленных чиновников отложена в связи с изменениями рабочих графиков её участников. Американский президент не стал вдаваться в подробности, добавив лишь, что пока не стоит торопиться с новым саммитом.

Можно предположить, что Вашингтон решил перенести встречу на высшем уровне на более поздний срок из-за того, что ранее он несколько поспешил с заявлением о её проведении в этом году. Между тем, повестка не была окончательно определена. Возможно, стороны не смогли согласовать темы для обсуждения, что стало также причиной отмены встречи между Майклом Помпео и Ким Ён Чхолем. Вашингтон неоднократно заявлял, что он не меняет свою политику в отношении Пхеньяна и не намерен отменять санкции до полной денуклеаризации КНДР. Все усилия направлены на достижение прогресса в решении данной проблемы и сохранение антисеверокорейских санкций. В свою очередь, Пхеньян настаивает на смягчении санкций и в дальнейшем на их отмене. Аналитики отмечают, что в нынешней ситуации встреча на высшем уровне не принесла бы ощутимых результатов.