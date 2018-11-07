Два представителя корейской диаспоры избраны в Палату представителей Конгресса США 

6 ноября в США состоялись промежуточные выборы, по результатам которых два представителя корейской диаспоры - Ён Ким и Энди Ким - были избраны в Палату представителей Конгресса США. Это случилось впервые за последние 20 лет. Ён Ким является кандидатом от Республиканской партии в 39-м избирательном округе. Она родилась в РК и до 13 лет жила в Сеуле, окончила среднюю школу и университет в США. В течение 20 лет Ён Ким работала советником конгрессмена-республиканца Эда Ройса. Основные проблемы, интересующие Ён Ким, - это взаимоотношения США и РК, соглашение о свободной торговле, проблема сексуального рабства в японской армии и многие другие вопросы.





Энди Ким является американским корейцем во втором поколении. Он получил докторскую степень в престижном Оксфордском университете. Энди Ким является экспертом по вопросам Ближнего Востока и имеет опыт работы в Госдепартаменте США в качестве специалиста по Ираку. В администрации бывшего президента Барака Обамы он работал в Совете национальной безопасности. По словам Энди Кима, он намерен уделять большое внимание проблеме иммигрантов и их адаптации в стране. Вновь избранные члены палаты представителей США являются кандидатами от Демократической и Республиканской партий. Стоит отметить, что данное событие усилит политический вес корейской диаспоры в США.



