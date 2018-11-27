США и Китай заключили временное перемирие в торговой войне 

После продолжительной торговой войны США и Китай заключили временное перемирие, что весьма важно для Сеула. Южнокорейская экономика в значительной степени зависит от экспорта, а её зависимость от экспорта в США и Китай можно назвать абсолютной. Поэтому американо-китайское противостояние является сильнейшим фактором внешнего риска для экономики РК. Торговая война между Вашингтоном и Пекином способна повлечь за собой общее замедление мировой торговли. В частности, изменения в объёмах американо-китайской торговли напрямую влияют на южнокорейский экспорт. Если США введут высокие пошлины, китайский экспорт в США уменьшится, что приведёт к сокращению южнокорейского экспорта промежуточных товаров и комплектующих в Китай. Если США обложат 25-процентной пошлиной товары из Китая общей стоимостью 50 млрд долларов, то импорт китайских товаров в целом сократится на 10 процентов.





Сокращение южнокорейского экспорта в Китай в таком случае составит примерно 28 млрд долларов. Это почти 20% суммы прошлогоднего экспорта в Китай и 5% всего объёма южнокорейского экспорта. Рост экспорта в ноябре этого года замедлился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем, несмотря на достигнутую лидерами двух стран договорённость о временном перемирии, аналитики отмечают, что риск полномасштабной торговой войны всё ещё существует, и отмечают необходимость для Сеула отрегулировать производственные сети по различным отраслям и эффективно использовать соглашения о свободной торговле. Южнокорейское правительство намерено тщательно следить за действиями США и ответной реакцией Китая в ходе 90-дневных переговоров.



