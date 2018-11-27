Потребительские цены в ноябре выросли на 2%

Рост потребительских цен в РК в ноябре, как и в предыдущем месяце, составил 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в Национальном статистическом управлении. Между тем, по сравнению с предыдущим месяцем цены понизились на 0,7%. Стоимость сельскохозяйственной продукции, включая животноводческие и морепродукты, выросла на 7,5%. Стоимость нефтепродуктов выросла на 6,5%. Темпы роста значительно снизились благодаря уменьшению правительством налога на топливо на 15%. Однако это не коснулось керосина, не входящего в список топлива для гражданских лиц, который подорожал на 16,4%. Уголь подорожал на 15%.





В общем, фиксируется увеличение бытовых расходов населения. Индекс цен на бытовые товары и услуги, который составляется на основе анализа 141 наименования таковых, вырос на 2,1% в годовом исчислении. Между тем, в третьем квартале ВВП вырос на 0,6%, а реальный ВНД - на 0,7%. То есть, рост цен гораздо выше роста экономики и доходов населения. Эксперты высказывают опасения по поводу замедления роста данных показателей. Есть предположение, что в этом году рост экономики может не достичь прогнозируемого уровня в 2,7%. В правительстве высокую инфляцию объясняют последствиями сильной летней жары и обратным эффектом от низких показателей предыдущего года.



