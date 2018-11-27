Небольшие политические партии РК борются за свои права 

Оппозиция требует введения взаимосвязанной представительной системы распределения парламентских мест в соответствии с уровнем поддержки политической партии. В соответствии с ней, если число избранных кандидатов от каждого округа меньше числа разрешённых мандатов от партии, оставшееся количество мест восполняется за счёт пропорционального представительства. Одной из представительных стран, в которых применяется подобная система, является Германия. 3 декабря специальный комитет по политических реформам Национального собрания предложил провести обсуждение этой темы по трём направлениям.

Первое направление подразумевает объединение системы одномандатных округов и представительной системы распределения парламентских мест по уровню поддержки политической партии. В частности, предлагается двести из трёхсот мест в парламенте распределять по одномандатным округам, а остальные сто по принципу пропорционального представительства. Но детали следует обсудить. Одновременно предлагается ввести систему выдвижения по партийным спискам кандидатов, которые не прошли по итогам выборов в одномандатных округах с небольшим отставанием от победителя. Второй вариант предлагает совмещение комплексной избирательной системы и принципа отбора по партийным спискам. Особенность этой модели состоит в том, что в сельских районах сохраняется система одномандатных округов, а в городах вводится принцип многомандатных округов. 225 мест распределятся по одномандатным округам, а 75 по партийным спискам. Третья модель практически идентична с первой, с тем отличием, что допустимое количество мандатов составит 330 – 220 по округам и 110 по принципу пропорционального представительства. Нынешняя система выборов держится на принципе – «победитель получает всё». То есть, уровень поддержки проигравшего кандидата не учитывается. Другими словами, мнение меньшинства игнорируется. Кроме того, это закрывает для небольших партий путь в Национальное собрание. Поэтому крупные партии встретили требования о реформировании избирательной системы без особого энтузиазма.



