Спутник «Чхоллиан-2А» выведен на орбиту Земли 

4 декабря европейская ракета-носитель тяжёлого класса Ariane-5 вывела на орбиту Земли южнокорейский метеорологический спутник «Чхоллиан-2А» (GEO-KOMPSAT-2A) массой 3,5 тонны. Ракета стартовала с космодрома космического центра во Французской Гвиане. Данный спутник, имеющий массу 3,5 тонны, является вторым южнокорейским геостационарным космическим аппаратом. Однако это первый аппарат, созданный исключительно на основе южнокорейских технологий. Космические технологии имеют повышенную сложность, и до сих пор ими обладали лишь семь стран – США, Евросоюз, Япония, Индия, Китай, Россия и Израиль.

Разработка спутника «Чхоллиан-2А» началась в 2011 году. В его задачи входят как метеорологические наблюдения, так и мониторинг космической погоды. Срок его службы должен составить не менее 10 лет. Благодаря спутнику, у южнокорейских метеорологов появилась возможность делать более точные и оперативные прогнозы, в том числе о сильных дождях, тайфунах и других климатических изменениях. Кроме того, он даёт возможность наблюдать за вспышками на Солнце и другими космическими явлениями. Запуск прошёл успешно, но об окончательном успехе можно будет говорить только через семь месяцев, в течение которых будут проводиться различные проверки. В настоящий момент спутник находится на геопереходной орбите. Через две недели он дойдёт до точки в 36 тыс. км. Передача на Землю метеорологической информации начнётся во второй половине будущего года.



