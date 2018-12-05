Контакты между КНДР и США

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3 декабря директор центра ЦРУ по вопросам Корейского полуострова Эндрю Ким нанёс визит в Республику Корея, о котором ранее не сообщалось. В ходе поездки у него состоялись контакты с официальными лицами Северной Кореи в пограничном пункте Пханмунчжом. Новость о визите Эндрю Кима в Республику Корея показывает, что на переговорах между КНДР и США, видимо, наступило оживление. Эксперты интересуются, поможет ли эта встреча вывести из застоя переговоры по денуклеаризации между Пхеньяном и Вашингтоном. Если переговоры в Пханмунчжоме были успешными, то дело может дойти до американо-северокорейской встречи на высоком уровне. Пханмунчжомский канал для диалога возобновил работу сразу после южнокорейско-американского саммита, состоявшегося на прошлой неделе в Аргентине, когда Дональд Трамп открыто заявил о готовности заниматься урегулированием северокорейской ядерной проблемы. Ситуацию проанализирует профессор Ким Гын Сик с факультета международных отношений Университета Кённам.