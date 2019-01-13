Арест акций компании Nippon Steel Corporation

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8 января южнокорейский суд удовлетворил иск об аресте имущества Nippon Steel Corporation на территории Республики Корея. Он подан жертвами принудительной трудовой мобилизации в период японского колониального правления в Корее. В прошлом году Верховный суд постановил, что Nippon Steel Corporation может нести ответственность за компанию Nippon Steel, существовавшую в годы использования принудительного рабочего труда. Адвокаты жертв потребовали в принудительном порядке арестовать акции компании PNR, в которых есть капитал Nippon Steel Corporation.

Суд наложил арест на акции стоимостью 400 млн вон или 356 тыс. долларов в размере компенсаций для двух жертв, выступающих в качестве истцов. После передачи решения суда акции компании PNR не могут быть проданы или переданы, однако фактически на деятельности компании решение суда никак не скажется, так как компания пока не обязана продавать или обналичивать акции, чтобы выплатить компенсации жертвам.

PNR является совместным предприятием, созданным южнокорейской POSCO и японской Nippon Steel Corporation. Оно производит и реализует железо прямого восстановления, используя попутные металлы металлургической промышленности. Компания владеет заводами в Пхохане провинции Кёнсан-Пукто и Кваняне провинции Чолла-Намдо. Их годовой объём продаж превышает 30 млрд вон или 27 млн долларов. По оценкам адвокатов, на долю Nippon Steel Corporation приходятся акции компании PNR стоимостью около 10 млн долларов. Иск был подан в суд 31 декабря прошлого года.

Япония настаивает на том, что вопрос выплаты компенсации жертвам был разрешён Базовым договором об отношениях между Японией и Кореей, подписанным в 1965 году. Согласно ему, южнокорейское правительство получило от Японии 300 млн долларов безвозмездно и 200 млн долларов в виде займа. Однако суд постановил, что договор не запрещает жертвам подавать индивидуальные иски против японских компаний.

В свете данных событий ожидается, что отношения между Республикой Корея и Японией могут ещё больше обостриться, тем более, если дело дойдёт до продажи арестованных акций и выплаты компенсаций жертвам. Правительство Японии уже сообщило о намерении начать переговоры с южнокорейским правительством.