Четвертая встреча лидеров КНДР и Китая

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Председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын побывал с трёхдневным официальным визитом в Китае. Ожидается, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином окажет положительное влияние на ситуацию на Корейском полуострове. В частности, она может ускорить проведение американо-северокорейского саммита, а также визит Ким Чон Ына в Сеул.

Это было четвёртое по счёту посещение Китая нынешним северокорейским лидером с момента его прихода к власти. Все три предыдущие поездки состоялись в прошлом году. Привлекает внимание тот факт, что Ким Чон Ын посетил Пекин накануне готовящейся встречи с Дональдом Трампом. Как полагают эксперты, Ким Чон Ын и Си Цзиньпин согласовали позиции двух стран в преддверии второго американо-северокорейского саммита, обсудили ситуацию вокруг ядерного разоружения Корейского полуострова и политические пути её решения, а также роль Китая в данном вопросе. Можно предположить, что теперь Пекин примет более активное участие в ядерном разоружении Корейского полуострова.

В нынешнем году исполняется 70 лет с момента установления дипломатических отношений между КНДР и Китаем. Стороны планируют проведение ряда мероприятий, посвящённых этой дате, что может стать толчком к ещё более тесному сотрудничеству. В ходе встречи Ким Чон Ын заявил, что во время второго американо-северокорейского саммита постарается добиться результатов, которые оценит мировое сообщество. Это значит, что переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном достигли прогресса, и саммит, скорее всего, уже близок. Нельзя не учесть также тот факт, что Ким Чон Ын отправился в Китай после получения личного письма от Дональда Трампа. Одним словом, теперь, когда между Пхеньяном и Пекином достигнуты договорённости о совместной стратегии, можно ожидать подвижек в подготовке встречи Ким Чон Ына и Дональда Трампа.