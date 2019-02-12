Саммит США-КНДР пройдёт 27-28 февраля во Вьетнаме

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Главы США и КНДР встретятся во второй раз 27-28 февраля во Вьетнаме. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая 5 февраля с ежегодным посланием к Конгрессу. "Впереди ещё много работы, но мы в хороших отношениях с Ким Чон Ыном", - заявил Трамп. Он отметил, что за последние 15 месяцев Пхеньян не провёл ни одного ядерного испытания и вернул всех американских заложников. По его мнению, обе страны прилагают усилия для установления мира на Корейском полуострове.

Как стало понятно из заявления, саммит США и КНДР продлится два дня и предполагает как минимум две встречи лидеров двух стран. Вплоть до саммита будут проходить рабочие переговоры, во время которых стороны обсудят шаги Пхеньяна и ответные шаги Вашингтона.

В этой связи особое внимание привлекает многоэтапная дорожная карта по денуклеаризации КНДР, предложенная спецпредставителем госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивеном Бигэном. Она подразумевает три этапа: полный демонтаж ядерного комплекса в Ёнбёне, в том числе, демонтаж объектов по обогащению урана и плутония, затем составление перечня ядерных объектов, программ и их инспекция, ликвидация расщепляющихся материалов, оружия, ракет, пусковых установок и других видов оружия массового уничтожения. В ответ Вашингтон готов сделать шаги к установлению доверия между двумя странами, созданию режима прочного мира на Корейском полуострове и привлечению в КНДР международных инвесторов.

В рамках этих намерений возможны открытие в Пхеньяне пункта связи, принятие декларации о прекращении войны и установлении мирных отношений, возобновление работы Кэсонского индустриального комплекса и туристических программ в горах Кымгансан.

Место встречи во Вьетнаме пока точно не определено, однако вполне возможно, что им станет курортный город Дананг.