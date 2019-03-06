Сближаясь с Севером: Положение женщин в КНДР

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В 1946 году в КНДР принят закон, уравнивающий права мужчин и женщин. Закон направлен против принудительных браков и проституции, а также признаёт право женщин на развод и материальную поддержку детей со стороны мужа. В 2010 году закон был усилен дополнительными положениями, такими как равенство на наследование имущества, запрет на домашнее насилие и увольнение женщины на основании замужества, беременности и отпуска по уходу за ребёнком. В случае рождения ребёнка северокорейская женщина обеспечивается отпуском продолжительностью 240 дней – 60 дней до рождения и 180 дней после. Законы КНДР предусматривают, что женщины имеют равные с мужчинами права в отношении заработной платы, труда и социального положения. Но это не совсем так. О положении северокорейских женщин рассказывает профессор Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.