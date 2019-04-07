Пострадавшие от лесного пожара районы провинции Канвондо объявлены особой зоной бедствия

Благодаря оперативной реакции властей и населения ущерб от крупномасштабного пожара на северо-востоке страны удалось свести к минимуму. Мощный лесной пожар, разгоревшийся ночью 4 апреля, затронул пять административных единиц провинции Канвондо и за трое суток уничтожил 530 гектаров леса. Из-за сильного ветра скоростью более 25 м/с пламя быстро распространилось на обширной территории, вплотную подобравшись к городским районам. Всего сгорели 478 домов, 195 складских помещений, 61 животноводческая ферма, пострадали 158 туристических объектов. Один человек погиб, 829 человек лишились жилья.





Весной в провинции Канвондо лесные пожары случаются часто, поскольку из-за особенностей местного ландшафта сильные ветры быстро разносят пламя. Особые зоны бедствия в связи с лесными пожарами объявляются в третий раз. Предыдущие два пожара на восточном побережье в 2000 и 2005 годах также приходились на этот регион. Нынешний пожар представлял собой стихийное бедствие, для предотвращения которого одних только мер пожарной безопасности недостаточно. Однако этот случай представляет собой хороший пример того, как благодаря правильной реакции и слаженным действиям удалось избежать большого количества жертв. Во-первых, сразу после начала пожара было мобилизовано большое количество людей и единиц техники. Со всех регионов страны в зону бедствия были стянуты 820 пожарных машин и 51 вертолёт. В тушении пожара и предотвращении его распространения принимали участие более 14 тысяч человек, включая пожарных, лесников, военнослужащих, полицейских и добровольцев. Реакция населения также способствовала предотвращению худшего развития ситуации.





Районы, пострадавшие от пожара, включают в себя туристическую зону. Паника и беспорядок во время бедствия могут привести к большим жертвам, однако благодаря спокойным и решительным действиям ответственных лиц этого удалось избежать, как например, в случае с группой из двухсот учеников средней школы, направлявшихся на учебную экскурсию в уезд Косон-гун. Автобусы охватил огонь, однако благодаря правильному руководству сопровождавших их преподавателей никто из детей не пострадал. Подобных примеров было много. Действия правительства также были эффективными. Хотя предотвратить пожар не удалось, все силы были брошены на то, чтобы свести к минимуму ущерб и человеческие жертвы. Однако были выявлены недостатки в существующей системе предотвращения стихийных бедствий и, в частности, в системе тушения лесных пожаров. Например, в месте бедствия не оказалось пожарного вертолёта, который можно было бы использовать в ночное время. Также была отмечена необходимость в разработке специальной системы тушения лесных пожаров.



