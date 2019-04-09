CLBee System – разработчик программ в издательской области

© CLBee System

Сегодня мы познакомимся с компанией CLBee System (클비시스템), которая является крупнейшим игроком на отечественном рынке предложений и средств в сфере создания «умных» контентов. С подробностям и президент компании г-н Ли Чжэ Хо.





Мы начали бизнес в апреле 2008 года. Наш штат состоял из специалистов в издательской сфере. В 1988 году в нашей стране впервые появился компьютер Macintosh и началась эпоха электронных издательств DTP, а также настольных издательских средств Desktop publishing. На тот момент существовали профильные рабочие средства в системах Windows и других дисковых операционных системах. Но приход Macintosh ознаменовал революцию в издательской области с распространением шрифтов PostScript. Тогда мы создавали такие шрифты. Мы поставляли издательские системы Macintosh крупнейшим профильным компаниям. С распространением смартфонов мы начали создавать приложения, которые позволяли выпускать контент в мобильном формате.





Компания CLBee System образована в 2008 году на основе коллектива, который с 80-х годов занимался разработкой издательских электронных программ. В 2008 году впервые появился iPhone с магазином приложений App Store. CLBee System предвидела приход новой эпохи контентов. С тех пор компания перевала в формат приложений словарь корейского языка Doosan Dong-A, каталог музея фарфоровых изделий провинции Кёнгидо, учебные пособия Университета иностранных языков Хангук и многое другое. За последние годы издательство пришло от бумаги к интернету, а затем и к мобильным технологиям. Но CLBee System работала над тем, чтобы обеспечить беспрепятственный и мягкий переход бумажных изданий в цифровую сферу.





Секрет нашей конкурентоспособности заключается в большом опыте работы в издательской сфере, а также в неустанной работе над новым. Мы много занимались технологиями, которые обеспечивали плавный переход от текста на бумаге к цифровым условиям. К примеру, если взять бумажные книги, то они требуют строго закреплённой раскладки текста Fixed-Layout. Но современные цифровые СМИ в своём большинстве работают в интернете, и для них характерна поточная раскладка Flow Layout, которая должна учитывать изменение формата в соответствии с желанием читателя. В качестве программы, эффективных в работе с Fixed-Layout, хорошо подходит PageBuilder.





Секрет конкурентоспособности CLBee System заключается в огромном опыте, который включает все этапы развития электронного издательства. Самая распространённая система форматирования электронных книг EPUB может действовать только при наличии специальной программы, воспроизводящей текст. Но при этом было невозможно сохранить первоначальный вид книги. Поэтому люди, привыкшие к бумажным изданиям, неохотно переходили к электронному формату. CLBee System решает эту проблему своей программой PageBuilder. Она автоматически обеспечивает читабельную раскладку электронного текста, давая возможность создавать электронные книги на основе стандарта языка HTML5. Таким образом, электронная книга становится максимально похожа на бумажное издание. Особенностью PageBuilder является простота в обращении.





© CLBee System

У нас был интересный опыт. Мы делали часовой детский мюзикл в виде книжки. Пришлось непросто. Нужно было делать сценарий, соблюдая течение сюжета мюзикла. Было сделано 25 сцен, в некоторые из которых вошли видео реального мюзикла. На это у нас ушло полгода проектирования и постоянной корректировки сценария.





CLBee System постоянно ведёт исследования и разработки, сохраняя готовность к новым вызовам. Компания, создающая лучшие контенты на отечественном рынке электронного издательства, готовится к выходу на мировой рынок. Началом станет участие в выставке Japan IT Week Spring.





Особенностью японского рынка является небольшое количество разработчиков программного обеспечения на уровне малого и среднего бизнеса. Поэтому, если мы выйдем на японский рынок со своими разработками, то это будет, чем то новым и вполне конкурентоспособным. Япония будет первым этапом получения признания наших разработок. Затем мы планируем выйти в США, где очень большой рынок. Там большое количество самых разных требований и возможностей. Поэтому наши разработки могут быть применены в самых неожиданных сферах. Я очень хотел бы выйти на американский рынок.





Рамки мировой экономики переходят от привычной промышленности к культуре. Время потребления продукции уходит, уступая место эпохе потребления «смыслового контента». На этой волне в мире быстро развивается производство культурных контентов. CLBee System, разработавшая технологии, которые позволяют любому создать электронную книгу, имеет огромный потенциал на мировом рынке.