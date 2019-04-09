Рассказ «Дух темноты» писателя Ким Вон Иля

ⓒ Getty Images Bank

Слух о том, что отца, наконец, поймали, разнесся вокруг поселкового рынка. Говорят, что отца поймал вчера полицейский в штатском на рынке в деревне Сусан-ри. Вчера поздно вечером его доставили связанным в участок. Все на рынке тихо поговаривали, что сегодня его расстреляют.





아버지가 드디어 잡혔다는 소문이

읍내 장터 마당 주위에 퍼졌다.

아버지는 어제 수산리 장날 장거리에서

사복입은 순경에게 붙잡혔다고 했다.

그래서 어젯밤 늦게 진영 지서로 묶여 왔다는 것이다.

장터 마당 주변 사람들은 모두 오늘 안으로

아버지가 총살당할 것이라고 쑤군거렸다.









Рассказ писателя Ким Вон Иля «Дух темноты» был опубликован в 1973 году в журнале «Вольган мунхак». Действие рассказа происходит в 1949 году - за год до начала Корейской войны. Главный герой, шестиклассник по имени Кап Хэ, за один день становится свидетелем ареста и расстрела собственного отца, участника левого движения.









В детстве мы с отцом гуляли по дамбе и много разговаривали.

- Ты должен расти без отдыха, как без отдыха течет эта река...

Осознание о смерти отца пробрало меня до костей и с болью вонзилось в сердце. Меня вдруг бросило в дрожь. В свои тридцать шесть отец развеялся как дым. Вспоминая о его жизни, я дрожал, как осина, от неведомого мне страха.

Вместе с тем, мне показалось, что я что-то осознал. Я не мог точно описать это чувство, но это была будто храбрость жить, готовность преодолевать любые трудности и печали. Я должен быть сильным и терпеливым, ведь теперь я - опора семьи. Эта твердая решимость обогрела мою душу, а новое чувство усмирило мои горькие слезы.





어릴 적 아버지와 나는 강둑을 거닐며 많은 이야기를 했다.

“쉬지 않고 흐르는 이 강처럼 너도 쉬지 않고 자라야 한다...”





그러자 아버지가 죽었다는 실감이

나의 가슴에 소름을 일으키며 아프게 파고든다.

나는 갑자기 오들오들 떨기 시작한다.





서른 일곱의 나이에 연기처럼 사라져 버린 아버지.

나는 알 수 없는 두려움에 사시나무 떨듯 한다.

그와 더불어 나는 무엇인가 깨달은 느낌을 가지게 되었다.

그 느낌을 꼬집어 설명할 수는 없었으나,

이를테면 살아가는 데 용기를 가져야 하고,

어떤 어려움도 슬픔도 이겨내야 한다는 그런 것이었다.





나는 이제 집안을 떠맡은 기둥으로서

힘차게 버티어 나가지 않으면 안된다.





이런 굳은 결심이 내 가슴을 뜨겁게 적신다.

뜨거운 눈물을 그 느낌이 달래고 있다.









Писатель Ким Вон Иль родился в 1942 году в городе Кимхэ провинции Кёнсан-Намдо. В 1967 году он дебютировал с произведением «Фестиваль темноты» в журнале «Современная литература». Лауреат премии «Современная литература» («Хёндэ мунхаксан», 1974), «Корейская проза» («Хангук сосоль мунхаксан», 1978).