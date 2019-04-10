Временному правительству РК 100 лет

Временное правительство РК появилось на волне Первомартовского движения за независимость страны от японского колониализма. Тогда семь временных правительств, сформированных в стране и за её пределами, объединились в Шанхае. Временное правительство поддерживало демократическо-республиканский строй, в основе которого Конституция. В его составе был Постоянный совет, который можно сравнить с нынешним парламентом. Оно стремилось к современной демократии, объединяющей весь корейский народ, а не Корейскую империю, которая потерпела поражение в борьбе с Японией.

В самом начале временное правительство занималось объединением зарубежных корейских диаспор, внешнеполитической деятельностью и вооружённой борьбой. В первую очередь усилия направлялись на получение поддержки мирового сообщества и координацию борьбы за независимость. Работать было тяжело, поскольку ощущалось давление со стороны Японии. В этой связи временное правительство Кореи в Шанхае оказалось в очень сложном положении. В 1932 году борец за независимость Кореи Юн Бон Гиль, незадолго до этого присоединившийся к работе временного правительства, пошёл на отчаянный шаг. 29 апреля в шанхайском парке Хунькоу во время торжеств по случаю дня рождения японского императора Юн Бон Гиль бросил бомбу в сторону главных участников мероприятия. В результате был убит главнокомандующий Шанхайской экспедиционной армией генерал Сиракава Ёсинори, несколько человек из его окружения ранены. Это привлекло внимание не только стран Азии, изнывавших под гнётом Японии, но и всего мира. Лидер китайских националистов Чан Кайши сказал: «Молодой кореец сделал то, что не смогли сделать десятки тысяч китайских солдат». Это событие повысило народную поддержку в отношении временного правительства и обеспечило поддержку со стороны Китая. Однако со стороны Японии последовали ответные действия, которые заставили корейских активистов покинуть Шанхай. Когда началась китайско-японская война, временное правительство Кореи было вынуждено постоянно переезжать из одного китайского города в другой.

В 1940 году временное правительство обосновалось в Чунцине, где и встретило освобождение Кореи в 1945 году. Оттуда оно вело активную деятельность. В 1940 году была сформирована Корейская армия освобождения, а 9 декабря 1941 года правительство объявило войну Японии и Германии. Корейская армия освобождения участвовала в боях против Японии в Китае, Индии, Бирме и других странах. Параллельно велась деятельность по отстаиванию независимости Кореи. В итоге в Каирской декларации 1943 года США и Великобритания признали право Кореи на независимость. Временное правительство на момент освобождения Кореи было бесспорным органом управления страной, который вёл освободительную войну. Однако члены временного правительства не получили признания и вернулись на родину в статусе частных лиц. Новое правительство было сформировано под руководством США. Однако в Конституции РК чётко указывается законность временного правительства.



