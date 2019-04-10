Саммит РК и США обозначил перспективы развития ситуации вокруг КНДР 

Саммит РК и США вновь обратил внимание на роль Сеула в качестве посредника в диалоге Пхеньяна и Вашингтона по вопросу денуклеаризации. Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин выразил желание провести очередной межкорейский саммит. В свою очередь, Дональд Трамп попросил держать его в курсе изменений позиции КНДР в ходе межкорейских контактов. Таким образом, посредническая роль Мун Чжэ Ина получила более конкретные и официальные очертания. Лидеры двух стран также подтвердили позицию о сохранении формата диалога «Top Down», подразумевающего принятие решений на уровне глав государств и их последующее исполнение на рабочем уровне. По сути это опровержение мнения об ограниченности данного подхода, которое появилось после безрезультатного саммита в Ханое.





Посредническая роль, приписываемая Сеулу, на этот раз отличается от того, что было во время саммита КНДР и США в Сингапуре. В Ханое стороны озвучили конкретные требования, выраженные в позиции США о «большой сделке», предусматривающей уступки в обмен на полную денуклеаризацию, и в требовании Пхеньяна избрать поэтапный способ решения проблемы. В итоге стороны не достигли конкретной договорённости. Выяснилось также различие во взглядах о понятии денуклеаризации. В Пхеньяне не желают делать значительных шагов без каких-либо гарантий. На этом фоне Сеул предлагает концепцию «good enough deal». Она подразумевает достижение договорённости по «большой сделке», но с учётом желаемого Севером варианта поэтапного подхода. То есть, стороны устанавливают конкурентные цели денуклеаризации и поэтапно двигаются к их реализации с принятием американской стороной поощрительных мер. В этой связи предлагается формат «early harvest» или «раннего сбора урожая». Согласно ему, стороны смогут продвинуться в процессе закрытия ядерной программы КНДР путём пробного осуществления программы выполнения Севером установленных задач по денуклеаризации и принятия американской стороной ответных мер. В качестве таких мер было указано на возможность возобновления работы Кэсонского индустриального комплекса и туристических поездок в горы Кымгансан.





На саммите формат «good enough deal» не обсуждался. Стороны лишь подтвердили приверженность концепции «Top Down». Кроме того, Дональд Трамп указал, что пока ещё не время для возобновления работы Кэсонского комплекса и туристических поездок в северокорейские горы Кымгансан. Одновременно он подчеркнул крепость южнокорейско-американского союза и тесное сотрудничество двух стран. Тут можно усмотреть некоторые разногласия в позициях лидеров РК и США. Между тем, дело за межкорейским диалогом. Перед Мун Чжэ Ином стоит задача усадить Ким Чон Ына за стол переговоров. Нужно показать, что озвученная в Вашингтоне позиция США может стать фундаментом для возобновления диалога. К тому же США демонстрируют некоторое смягчение политики в отношении гуманитарной помощи Северу. В администрации президента РК отметили, что в настоящий момент ни место, ни время межкорейского саммита не определены. Однако вполне вероятно, что встреча может состояться до 27 апреля, когда исполнится ровно год с момента объявления Пханмунчжомской декларации.



