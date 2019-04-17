Стратегия развития новой отрасли 5G

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Третьего апреля в Республике Корея впервые в мире начали предоставление услуг связи пятого поколения. 8 апреля была озвучена стратегия развития этой сферы. О том, каких перемен можно ожидать в связи с развитием 5G, и какие задачи стоят перед страной, мы поговорим с профессором Пак Хи Чжуном с факультета информатизации и организации производства университета Ёнсэ.





Третьего апреля в 11 часов утра в Республике Корея впервые в мире началась коммерциализация технологий 5G. Похоже, эпоха LTE приближается к своему закату. Настало время технологий пятого поколения. В 2015 году Международный союз электросвязи поставил цель реализовать технологию 5G к 2020 году. С тех пор по всему миру началась конкурентная борьба за развитие этой отрасли. До 2017 года наша страна играла лидирующую роль в развитии соответствующих международных стандартов. В феврале прошлого года во время зимней Олимпиады в Пхёнчхане впервые были продемонстрированы услуги на основе 5G, а в июне того же года состоялся аукцион по продаже частот. Первого декабря началось предоставление услуг с технологиями связи пятого поколения для корпоративных нужд. Наконец, с третьего апреля такие услуги стали предоставляться для обычных потребителей.





На следующий день после того, как в Республике Корея была запущена услуга связи 5G, о коммерциализации этой технологии объявил крупнейший американский оператор мобильной связи Verizon. Иностранные СМИ по-разному освещают такую гонку. Но первоначально планировалось начать предоставление вышеуказанной услуги с 28 марта, но дата откладывалась из-за задержек с выходом смартфонов с поддержкой данных технологий. Однако в итоге всё получилось.





В отличие от связи четвёртого поколения, при внедрении которой была подходящая сеть мобильной связи и аппараты, в случае с 5G в первую очередь учитывалось содержание услуг, а также необходимость разработки аппаратов и оборудования, поддерживающего новые технологии. Между тем, теперь достигнуто первоначальное условие по повышению скорости связи. Помимо этого, достигнута цель по минимизации задержек связи. Это даёт повод надеяться на то, что через 3-4 года станут возможными услуги по эксплуатации беспилотных автомобилей, которые являются одной из самых важных составляющих четвёртой промышленной революции. Также не за горами то время, когда станет возможной реализация концепции «умных» заводов, «умных» городов, услуги дополненной реальности на мобильных носителях и многих других контентов.





Связь пятого поколения в 20 раз быстрее, чем LTE. Частота задержек передачи данных снижена в десятки раз, а возможный объём передачи данных увеличен в сто раз. Это открыло двери для реализации технологий беспилотных автомобилей, искусственного интеллекта и много другого. Если технологии 5G распространятся по миру, то экономический эффект может достичь 12 трлн 300 млрд долларов. На этом огромном рынке Республика Корея стала первооткрывателем. Между тем, эксперты отмечают слабость в вопросе проработанности и применения технологий 5G.





Ассоциация телекоммуникационной промышленности США раньше ставила Республику Корея на первое место в рейтинге конкурентоспособности в технологиях 5G. Теперь в организации считают, что наша страна уступает США и Китаю. Указывается, что Республика Корея уже отстала от конкурентов в сфере беспилотных автомобилей, дронов и робототехники, в которых связь пятого поколения найдёт широчайшее применение. Я думаю, что слишком большое внимание было уделено быстрой коммерциализации технологии. В этом процессе готовность к промышленному применению оказалась слабо проработанной. Пока в стране работали над использованием 5G в обеспечении мобильной связи, в США, Китае и других странах главное внимание уделялось адаптации технологии в сферах четвёртой промышленной революции. Мы стали первыми в коммерциализации 5G, но для того, чтобы стать лучшими, нужно решить много проблем. Республика Корея отстаёт от Китая и в сфере профильного оборудования. В итоге успех может ограничиться лишь титулом первооткрывателя.





5G - это фундамент для появления новых отраслей и изменения обычной жизни людей. Но в этом конкурентоспособность Республики Корея ниже других развитых стран. Страна сильна в области смартфонов, полупроводников и связи, но отстаёт по уровню разработки ключевых контентов от США и Японии, и даже от Китая по развитию сетевого оборудования. Huawei и Nokia имеют гораздо больше патентов, связанных с технологией связи пятого поколения, чем южнокорейская Samsung Electronics. Для решения этой и других проблем южнокорейское правительство представило стратегию развития отрасли 5G.





Восьмого апреля была представлена стратегия развития отрасли 5G. В её рамках планируется создать десять ключевых отраслей и пять основных услуг. Поставлена цель достичь объёма экспорта в этой области в 73 млрд долларов и производства в 160 млрд долларов. Предложены меры по активизации частных инвестиций через налоговые льготы, а также по развитию корпоративных услуг. К 2026 году планируется вдвое увеличить количество частот 5G. Инвестиции будут направлены на получение и развитие передовых технологий в целях формирования промышленной базы. Продвигается активное участие в развитии отрасли 5G крупных, средних и малых компаний. Им будет оказываться помощь в выходе на мировой рынок. Республика Корея имеет статус первой страны, внедрившей связь пятого поколения. Но важнее этого стать лучшими в мире, получив признание. Сейчас только начало эпохи 5G. Поэтому возможно возникновение многочисленных проблем. Кроме того, в нашей стране всё ещё много правил, ограничивающих развитие новых технологий в сфере удалённого лечения, беспилотного управления транспортом и других. Поэтому такие сдерживающие факторы необходимо устранить в целях роста экономики на основе нового рынка.





Республика Корея первой сумела ввести технологии связи пятого поколения, доказав статус ведущей державы в информационно-коммуникационной сфере. Однако конкурентная борьба только начинается. Страна, которая до сих пор боролась за статус первооткрывателя, теперь должна побороться за звание лучшего на мировом рынке.