Правительство РК: Влияние дополнительных американских пошлин в отношении Китая будет ограниченным

Хотя торговые переговоры между Китаем и США окончились безрезультатно, обе стороны по-прежнему ориентированы на продолжение диалога. В этой связи колебаний рынка не предвидится, однако неопределённость сохраняется, и власти не теряют бдительности. 13 марта правительство провело совещание по оценке макроэкономической ситуации, чтобы обсудить возможные меры. Банк Кореи также провёл заседание комитета по денежно-кредитной политике для изучения воздействия сложившейся ситуации на внутренний финансовый и валютный рынки. Участники обоих заседаний сделали вывод о том, что влияние будет ограниченным, однако отметили высокую степень неопределённости. Банк Кореи будет вести тщательный мониторинг, а правительство в случае острой необходимости примет меры по стабилизации рынка.





Южнокорейская экономика в значительной степени зависит от экспорта, а США и Китай являются двумя крупнейшими экспортными направлениями РК. Поэтому, если в результате неудачи торговых переговоров между Китаем и США разразится тарифная война, отечественная экономика неизбежно пострадает, оказавшись под двойным ударом. Китай импортирует из РК промежуточные товары, производит готовую продукцию и экспортирует её в США. Общий объём китайского импорта, на который США собираются увеличить таможенные тарифы до 25%, может составить 525 млрд долларов. Если США реализуют данное намерение, экспорт из Китая в США резко сократится и это напрямую скажется на южнокорейском экспорте в Китай. Если Китай предпримет ответные меры в отношении США, то последствия для южнокорейской экономики будут ещё более серьёзными. Под ответными мерами в данном случае подразумевается повышение до 25% пошлин на американские товары стоимостью 60 млрд долларов. В этом случае к 2020 году можно ожидать сокращения ВВП США на 0,3%, а Китая - на 0,8%. Это приведёт к падению мирового ВВП на 0,3%. Эксперты также поговаривают о «наихудшем сценарии» развития событий: США могут стать в позицию торгового протекционизма и реализовать все упоминавшиеся до этого меры. РК, которая зависит от экспорта, пострадает больше, чем любая другая страна.





В настоящее время корейский экспорт в целом страдает из-за падения спроса на полупроводники. На фоне этого неопределённость, вызванная торговыми переговорами между США и Китаем, вносит ещё бо́льшую неясность в оценку экономических перспектив. При этом правительство и финансовые органы предостерегают против чрезмерной обеспокоенности. Они уверяют, что влияние результатов американо-китайских переговоров на отечественную экономику будет носить «ограниченный» характер. При этом правительство будет вести усиленный мониторинг, а профильные органы будут периодически проводить текущие совещания по оценке ситуации.







