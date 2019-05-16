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Обо всем понемногу

#Обо всём понемногу l 2019-05-12

Воскресный журнал

Обо всем понемногу

Недавно президент Мун Чжэ Ин посетил Туркменистан, Узбекистан и Казахстан с государственным визитом. Пользуясь этим случаем, в очередном выпуске мы расскажем о следующих темах:


- Представление корейцев о Средней Азии

- Чему корейцы уделяли больше внимания в Туркменистане?

- Сотрудничество РК и Узбекистана в разных сферах

- Отзывы корейцев о визите президента РК Мун Чжэ Ина в Узбекистан

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