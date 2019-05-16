Обо всем понемногу

Нам Гун Мин отвез съемочную группу на Гавайи
2019-05-16
#Обо всём понемногу l 2019-05-12
Недавно президент Мун Чжэ Ин посетил Туркменистан, Узбекистан и Казахстан с государственным визитом. Пользуясь этим случаем, в очередном выпуске мы расскажем о следующих темах:
- Представление корейцев о Средней Азии
- Чему корейцы уделяли больше внимания в Туркменистане?
- Сотрудничество РК и Узбекистана в разных сферах
- Отзывы корейцев о визите президента РК Мун Чжэ Ина в Узбекистан
2019-05-16
2019-05-16
2019-05-16 13:54:21